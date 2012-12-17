东京美债: 10年期公债价格下跌,因看到美国达成预算协议的希望

"贝纳向(总统)奥巴马递交了一份提议,基本上在最高所得税率方面作出了让步...听起来他们 正逐渐接近达成协议,尽管还没实现,"一家美资经纪公司交易商表示. 但这名交易商也表示,市况淡静也加剧了美债的波动. 另一名欧系经纪公司交易商表示,贝纳提案的消息也扶助打压美债下跌.但他提醒称,小心不要 过度解读这轮波动,并称波幅相当有限. 在当前法律下,美国35%的最高税率规定将于1月1日到期,并自动上调至39.6%.贝纳的提议允许 年收入超过100万美元的富裕人群所缴纳最高所得税税率从36%自动上调至39.6%. 但白宫尚未接纳贝纳的提议.(完)