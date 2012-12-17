东京美债: 10年期公债价格下跌,因看到美国达成预算协议的希望

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
"贝纳向(总统)奥巴马递交了一份提议,基本上在最高所得税率方面作出了让步...听起来他们 正逐渐接近达成协议,尽管还没实现,"一家美资经纪公司交易商表示. 但这名交易商也表示,市况淡静也加剧了美债的波动. 另一名欧系经纪公司交易商表示,贝纳提案的消息也扶助打压美债下跌.但他提醒称,小心不要 过度解读这轮波动,并称波幅相当有限. 在当前法律下,美国35%的最高税率规定将于1月1日到期,并自动上调至39.6%.贝纳的提议允许 年收入超过100万美元的富裕人群所缴纳最高所得税税率从36%自动上调至39.6%. 但白宫尚未接纳贝纳的提议.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。