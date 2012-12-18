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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 11:21 BJT

东京美债: 美债收益率上探八周高位,受财政预算乐观冀望支撑

了解谈判进程的消息人士周一称,美国总统奥巴马在最新的"财政悬崖
"解决提案中寻求增加税收收入1.2万亿(兆)美元,包括对年收入高于40万
美元者提高税率.作为交换,奥巴马愿意接受减支1.22万亿美元,包括对社
会保障及其他项目的一定调整.
    
    美国众议院议长贝纳的助手周一表示,白宫最新提出的财政悬崖问题
解决方案存在缺陷,但令谈判朝着正确方向前进.
    
    野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido称:"两党之间的分歧明显
缩小.看上去周三还是有可能达成交易的."
    
    "如果真达成协议了,10年期公债收益率就可能最高涨到1.9%."
    
    另外,市场为本周新债发行做准备,也打压了价格.美国财政部周一标
售了350亿美元两年期公债,需求低迷,得标利率为0.245%,较发行前市场价
格高约1个基点.
    
    财政部周二将标售350亿美元五年期公债,周三和周四将分别标售290
亿美元七年期公债和140亿美元五年期通胀保值债券(TIPS).(完)

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