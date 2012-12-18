东京美债: 美债收益率上探八周高位,受财政预算乐观冀望支撑

重温稿-中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
了解谈判进程的消息人士周一称,美国总统奥巴马在最新的"财政悬崖 "解决提案中寻求增加税收收入1.2万亿(兆)美元,包括对年收入高于40万 美元者提高税率.作为交换,奥巴马愿意接受减支1.22万亿美元,包括对社 会保障及其他项目的一定调整. 美国众议院议长贝纳的助手周一表示,白宫最新提出的财政悬崖问题 解决方案存在缺陷,但令谈判朝着正确方向前进. 野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido称:"两党之间的分歧明显 缩小.看上去周三还是有可能达成交易的." "如果真达成协议了,10年期公债收益率就可能最高涨到1.9%." 另外,市场为本周新债发行做准备,也打压了价格.美国财政部周一标 售了350亿美元两年期公债,需求低迷,得标利率为0.245%,较发行前市场价 格高约1个基点. 财政部周二将标售350亿美元五年期公债,周三和周四将分别标售290 亿美元七年期公债和140亿美元五年期通胀保值债券(TIPS).(完)
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日(一) 0030 澳洲企业库存 第四季 +0.5% +0.8% 0030 澳洲企业获利 第四季 +8.0% +1.0% 企业税前获利 -- +3.6% -- 中国货物和服务贸易收支 1月 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 顺差56.8 0900 欧元区M3货供额(年增率) 1月 +4.8% +5.0%
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