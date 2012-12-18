东京美债: 美债收益率上探八周高位,受财政预算乐观冀望支撑

了解谈判进程的消息人士周一称,美国总统奥巴马在最新的"财政悬崖 "解决提案中寻求增加税收收入1.2万亿(兆)美元,包括对年收入高于40万 美元者提高税率.作为交换,奥巴马愿意接受减支1.22万亿美元,包括对社 会保障及其他项目的一定调整. 美国众议院议长贝纳的助手周一表示,白宫最新提出的财政悬崖问题 解决方案存在缺陷,但令谈判朝着正确方向前进. 野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido称:"两党之间的分歧明显 缩小.看上去周三还是有可能达成交易的." "如果真达成协议了,10年期公债收益率就可能最高涨到1.9%." 另外,市场为本周新债发行做准备,也打压了价格.美国财政部周一标 售了350亿美元两年期公债,需求低迷,得标利率为0.245%,较发行前市场价 格高约1个基点. 财政部周二将标售350亿美元五年期公债,周三和周四将分别标售290 亿美元七年期公债和140亿美元五年期通胀保值债券(TIPS).(完)