东京美债: 美国公债价格持坚,在前日下跌后稍事喘息

SMBC日兴证券分析师(山鸟)津洋树表示,"投资者卖出债券,因为我们 现在看到财政悬崖谈判有了目标." "我认为他们在年底前有可能达成协议,不过即使因日程原因不能达成 协议,我们也不必担心美国跌落财政悬崖."他又称,当双方最终达成协议时 ,指标10年债收益率(殖利率)可能涨至2.0%左右. 津洋树称,部分日本投资者把1.8%作为10年债的潜在入手点,但由于假 期临近,目前他们不可能有大的动作. 供应担忧也限制美债的涨幅.美国财政部将在周三稍晚标售290亿美元 七年期公债,然后在周四标售140亿美元五年期通胀保值公债.财政部周二 标售了350亿美元五年期公债.(完)