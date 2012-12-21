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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 10:42 BJT

重发-东京美债:10年债价格上涨,因美国避免财政悬崖的希望降温

(重发以调整标题格式)
美国10年期公债价格周五在亚洲时段上涨,收益率(殖利率)由本周创下的
八周高点下跌.之前美国众议院议长贝纳承认,其提案未能获得通过所需的
足够票数. 
    
    贝纳在一份简短声明中表示,现在应由奥巴马与参议院民主党人共同
制定出减赤计划,以避免下月自动启动减支增税措施. 
    
    贝纳曾推进"B计划",即建议对年净收入超过100万美元的家庭提高征
税,同时延长对其他阶层的税收优惠.白宫表示,奥巴马将否决该提案.众议
院将休会至圣诞节后.

    "共和党'B计划'未获通过后,美国公债价格上扬,"住友信托银行市场
分析师Ayako Sera说.其并称,"市场人气转为悲观,在长周末假期前,资金
流向固定收益资产避险."
    
    10年期美国公债收益率 周五亚洲时段跌至1.770%,周四纽
约尾盘报1.803%.
    
    本周稍早,10年期美债收益率升至八周高位1.847%,当时因市场对美国
接近达成预算协议感到乐观.
    
    供给方面,周四标售的140亿美元五年期通胀保值债券(TIPS)US5YTIP
=RR获得强劲买需,收益率达到创纪录的负1.496%.
    
    美国数据方面,周四报告显示成屋销售跳升,大西洋中部地区制造业改
善. (完)

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