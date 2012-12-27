东京美债: 美债持稳,投资者关注财政悬崖相关谈判进展

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
"迟早他们会以某种方式解决这个问题,不过没有人能确定时间点,也没有人知晓双方将采取的行动..."一家日本资产管理机构的固定收益基金经理称.
10年期公债收益率(殖利率) 周四在亚洲盘报1.76%,持稳周三美国尾盘水准.
30年期公债收益率 报2.93%,亦持稳周三水平.
在供给方面,美国联邦储备理事会(美联储, FED)将在周四和周五购买公债,这是其"卖短买长(扭转操作,twist operation)"计划的一部分.美联储明年将透过购买五年期至30年期公债的新方案来取代该计划.
美联储周四将购买52.5亿美元公债,到期时间在2018-2020年间.周五将购买52.5亿美元债券,到期时间在2021至2022年.(完)
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(编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI