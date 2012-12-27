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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 14:27 BJT

东京美债: 美债持稳,投资者关注财政悬崖相关谈判进展

"迟早他们会以某种方式解决这个问题,不过没有人能确定时间点,也没有人知晓双方将采取的行动..."一家日本资产管理机构的固定收益基金经理称.

10年期公债收益率(殖利率) 周四在亚洲盘报1.76%,持稳周三美国尾盘水准.

30年期公债收益率 报2.93%,亦持稳周三水平.

在供给方面,美国联邦储备理事会(美联储, FED)将在周四和周五购买公债,这是其"卖短买长(扭转操作,twist operation)"计划的一部分.美联储明年将透过购买五年期至30年期公债的新方案来取代该计划.

美联储周四将购买52.5亿美元公债,到期时间在2018-2020年间.周五将购买52.5亿美元债券,到期时间在2021至2022年.(完)

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(编译 洪曦; 审校 龚芳)

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