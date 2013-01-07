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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 14:05 BJT

东京美债: 美债略上扬,但供应忧虑抑制升幅

"区间重设,上移了几个基点,但我认为一些投资人仍觉得现在不宜过度作空,"一欧系资产管理公司固定收益交易商表示.

"这也就是说,我认为本周的供应将会抑制升势."

在供应方面,美国财政部周二将标售320亿美元的三年期公债,周三续发210亿美元的10年期公债,周四则续发130亿美元的30年期公债.

10年券收益率 在周一亚洲盘报1.883%,低于周五纽约尾盘的1.899%.

30年券收益率 从周五的3.092%小跌至3.074%.(完)

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(编译 戴素萍; 审校 杜明霞)
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