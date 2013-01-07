东京美债: 美债略上扬,但供应忧虑抑制升幅

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
"区间重设,上移了几个基点,但我认为一些投资人仍觉得现在不宜过度作空,"一欧系资产管理公司固定收益交易商表示.
"这也就是说,我认为本周的供应将会抑制升势."
在供应方面,美国财政部周二将标售320亿美元的三年期公债,周三续发210亿美元的10年期公债,周四则续发130亿美元的30年期公债.
10年券收益率 在周一亚洲盘报1.883%,低于周五纽约尾盘的1.899%.
30年券收益率 从周五的3.092%小跌至3.074%.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 戴素萍; 审校 杜明霞)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。