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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 11:12 BJT

东京美债: 公债价格小幅上涨,等待新债标售

周二稍晚时,美国财政部将发售320亿美元的三年期公债.

周三将有210亿美元续发的10年期公债标售,周四有130亿美元续发30年期公债标售.

美国公债上周尾段遭遇抛售,指标收益率触及八个月高位,因美联储12月会议的记录显示,若美国经济持续改善,联储到今年年底时可能会停止公债购买.

10年期美债收益率 周二在亚洲盘报1.89%,低于周一美国尾盘的1.91%.

30年期美债收益率 小跌至3.09%,周一尾盘是3.10%.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/李婷仪; 审校 程琳/隋芬)
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