东京美债: 公债价格小幅上涨,等待新债标售

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
周二稍晚时,美国财政部将发售320亿美元的三年期公债.
周三将有210亿美元续发的10年期公债标售,周四有130亿美元续发30年期公债标售.
美国公债上周尾段遭遇抛售,指标收益率触及八个月高位,因美联储12月会议的记录显示,若美国经济持续改善,联储到今年年底时可能会停止公债购买.
10年期美债收益率 周二在亚洲盘报1.89%,低于周一美国尾盘的1.91%.
30年期美债收益率 小跌至3.09%,周一尾盘是3.10%.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/李婷仪; 审校 程琳/隋芬)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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