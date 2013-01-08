东京美债: 公债价格小幅上涨,等待新债标售

周三将有210亿美元续发的10年期公债标售,周四有130亿美元续发30年期公债标售.

美国公债上周尾段遭遇抛售,指标收益率触及八个月高位,因美联储12月会议的记录显示,若美国经济持续改善,联储到今年年底时可能会停止公债购买.