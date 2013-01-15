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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 12:39 BJT

东京美债: 美债持坚,近期料受美联储购债计划支撑

法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki称,公债近期可能持坚,尤其是未来几周美联储将有更多购债行动的情况下.

"我们认为,10年期公债收益率可能测试1.75%左右水准."Fujiki谈到10年债短线前景时称.

美联储目前每月购买400亿美元抵押贷款支持证券和450亿美元公债.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/程琳; 审校 田建华)

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