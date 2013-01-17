东京美债: 美债价格上涨,因股市回吐涨幅

30年期美国公债收益率 报2.997%,周三为3.009%.

"收益率一上升就会有低接买盘出现,因为存在与美国调高债务上限问题有关的事件风险,"一名日本资产管理公司的固定收益基金经理称.

达拉斯联储总裁费希尔周三晚间称,美联储大规模购债举措对经济的帮助作用在减退.他被看作是美联储决策者中最强硬的成员之一.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三在其两天里发表的第三次演讲中,解释了为何美联储应维持超低利率的原因.

周三早些时候,美联储褐皮书显示美国近几周经济温和增长,但没有显露经济扩张将要加速的迹象.

供应方面,美联储周三买入14.74亿美元联邦债券,到期日从2036年2月到2042年11月不等.这是其每月购买450亿美元公债操作中的一部分.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]