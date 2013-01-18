东京美债: 下跌,因中国公布乐观经济数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国公布数据之前,美国周四公布了经济转佳的数据.上周美国初请失业金人数降至五年低点,不过劳工部表示该数据下滑有很大程度肇因于季节性因素.
美国商务部称12月新屋开工年率为95.4万户,创下四年来新高.
"美国基本面出现改善迹象,推动美债收益率(殖利率)上升,但公债价格跌势有限,因举债上限议题仍有不确定性,"东京SMBC日兴证券分析师(山鸟)津洋树表示.
美国财政部周二表示,将会暂时动用政府员工退休金来避免触及16.4万亿(兆)美元举债上限;其先前表示,动用特殊措施避免违约只能撑到2月底至3月初.
2011年年中,因为举债上限议题所引发的僵持,促使标准普尔摘除美国AAA的顶级债信评级.
指标美国10年期公债收益率 周五亚洲盘中升至1.883%,高于周四纽约尾盘的1.875%.
30年期公债收益率 升至3.073%,周四报3.066%.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷宜/张明钧; 审校 程琳/李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。