东京美债: 下跌,因中国公布乐观经济数据

中国公布数据之前,美国周四公布了经济转佳的数据.上周美国初请失业金人数降至五年低点,不过劳工部表示该数据下滑有很大程度肇因于季节性因素.

美国商务部称12月新屋开工年率为95.4万户,创下四年来新高.

"美国基本面出现改善迹象,推动美债收益率(殖利率)上升,但公债价格跌势有限,因举债上限议题仍有不确定性,"东京SMBC日兴证券分析师(山鸟)津洋树表示.

美国财政部周二表示,将会暂时动用政府员工退休金来避免触及16.4万亿(兆)美元举债上限;其先前表示,动用特殊措施避免违约只能撑到2月底至3月初.

2011年年中,因为举债上限议题所引发的僵持,促使标准普尔摘除美国AAA的顶级债信评级.

指标美国10年期公债收益率 周五亚洲盘中升至1.883%,高于周四纽约尾盘的1.875%.

30年期公债收益率 升至3.073%,周四报3.066%.(完)

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