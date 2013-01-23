东京美债: 公债持稳,对美国举债上限将被延长的预期抑制涨势

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
全美不动产协会(NAR)周二公布,美国12月成屋销售下降1.0%,年率为494万户,市场预估为510万户.11月修正后为499万户(前值为504万户).
美国股市触及五年高位,因审慎乐观看待美国经济正在好转,投资者不愿进一步敲进美债.
美国众议院共和党领袖计划批准一项议案,将美国举债上限延长将近四个月.白宫方面周二对这一迹象表示欢迎,称此举可解除对美国发生破坏性债务违约的担忧.
共和党提出暂时性延长美国举债上限的议案,将在周三于共和党掌控的众议院进行表决.
举债上限绝不是华府唯一要解决的问题,还有其他财政方面的截止日期逼近,包括3月1日会有自动减支,3月27日政府机构和项目融资到期.
分析师称,对于可能自动节支举措的担忧应该会在未来几周持续向美债提供支撑力道.
10年期美债收益率 报1.847%,几乎同于纽约尾盘水准.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍; 审校 于春红)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)