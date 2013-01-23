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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 11:03 BJT

东京美债: 公债持稳,对美国举债上限将被延长的预期抑制涨势

全美不动产协会(NAR)周二公布,美国12月成屋销售下降1.0%,年率为494万户,市场预估为510万户.11月修正后为499万户(前值为504万户).

美国股市触及五年高位,因审慎乐观看待美国经济正在好转,投资者不愿进一步敲进美债.

美国众议院共和党领袖计划批准一项议案,将美国举债上限延长将近四个月.白宫方面周二对这一迹象表示欢迎,称此举可解除对美国发生破坏性债务违约的担忧.

共和党提出暂时性延长美国举债上限的议案,将在周三于共和党掌控的众议院进行表决.

举债上限绝不是华府唯一要解决的问题,还有其他财政方面的截止日期逼近,包括3月1日会有自动减支,3月27日政府机构和项目融资到期.

分析师称,对于可能自动节支举措的担忧应该会在未来几周持续向美债提供支撑力道.

10年期美债收益率 报1.847%,几乎同于纽约尾盘水准.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍; 审校 于春红)

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