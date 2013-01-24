东京美债: 持坚,受美国经济成长疑虑支撑

"最新制造业数据显示出疲弱迹象.财政政策也存在不确定性,"巴克莱策略师Shinichiro Kadota说.

分析师预计美国经济仅将温和复苏,可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)继续购买债券,从而支撑美国公债.

接受路透访查的分析师预计,美国第一季经济年增长率为1.5%,第二季料增长2%.

巴克莱的Kadota表示,美国政策制定者或许不能就额外的缓和自动减支举措达成一致.根据白宫和美国国会本月稍早达成的财政协议,自动减支延迟在3月1日生效.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)周三警告称,除非奥巴马作出妥协,否则自动减支将生效. (完)

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