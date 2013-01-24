东京美债: 持坚,受美国经济成长疑虑支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"最新制造业数据显示出疲弱迹象.财政政策也存在不确定性,"巴克莱策略师Shinichiro Kadota说.
分析师预计美国经济仅将温和复苏,可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)继续购买债券,从而支撑美国公债.
接受路透访查的分析师预计,美国第一季经济年增长率为1.5%,第二季料增长2%.
巴克莱的Kadota表示,美国政策制定者或许不能就额外的缓和自动减支举措达成一致.根据白宫和美国国会本月稍早达成的财政协议,自动减支延迟在3月1日生效.
美国众议院议长贝纳(John Boehner)周三警告称,除非奥巴马作出妥协,否则自动减支将生效. (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/杜明霞; 审校 白云/戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。