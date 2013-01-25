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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 13:12 BJT

东京美债: 公债价格小跌,此前美国公布优于预期的数据

10年期公债收益率(殖利率) 周五在亚洲市场微升至1.856%,周四纽约尾盘为1.852%.

30年期公债收益率 小涨至3.048%,周四纽约尾盘为3.047%.

"美国经济显示出走强的迹象,推动公债收益率上涨."三井住友信托银行市场市分析师Ayako Sera称.

"初请失业金人数好于预期,这推高收益率,美元亦走高,"她称,"我们将关注下周出炉的美国非农就业报告,若该报告表现强劲,可能不利于债市."

路透访问的分析师预计,将于2月1日公布的就业报告料显示,本月非农就业岗位可能增加16.5万个,高于12月的增加15.5万个.失业率料持稳于7.8%.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/王翔琼; 审校 杜明霞/程琳)
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