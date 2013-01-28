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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 12:43 BJT

东京美债: 10年债价格跌后持稳,但料走势震荡

10年期美国公债周一在亚洲盘持稳,收益率 约在1.949%,较周五美国尾盘水平变动不大.

东京一位美系券商交易员说,如果10年期美债在周一美国市场展现强势,那么可能会鼓励到一些投资人重回市场.

但他说,周五美债迅速下滑可能已经让一些交易员很受伤,让他们对于眼下买进美债持审慎的态度.

美国财政部本周预定出售990亿美元的新债,包括周一的350亿美元两年期公债.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/李婷仪; 审校 田建华/程琳)
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