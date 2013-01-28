东京美债: 10年债价格跌后持稳,但料走势震荡

10年期美国公债周一在亚洲盘持稳,收益率 约在1.949%,较周五美国尾盘水平变动不大.

东京一位美系券商交易员说,如果10年期美债在周一美国市场展现强势,那么可能会鼓励到一些投资人重回市场.

但他说,周五美债迅速下滑可能已经让一些交易员很受伤,让他们对于眼下买进美债持审慎的态度.