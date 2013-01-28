东京美债: 10年债价格跌后持稳,但料走势震荡

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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10年期美国公债周一在亚洲盘持稳,收益率 约在1.949%,较周五美国尾盘水平变动不大.
东京一位美系券商交易员说,如果10年期美债在周一美国市场展现强势,那么可能会鼓励到一些投资人重回市场.
但他说,周五美债迅速下滑可能已经让一些交易员很受伤,让他们对于眼下买进美债持审慎的态度.
美国财政部本周预定出售990亿美元的新债,包括周一的350亿美元两年期公债.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/李婷仪; 审校 田建华/程琳)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。