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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 12:15 BJT

东京美债: 10年期公债收益率升穿2%,并触及九个月高位

周二财政部标售了350亿美元五年期公债,周一已经标售了350亿美元两年期公债,周三还将标售290亿美元七年期公债.

"人们正在试图重新评价新的区间可能在什么水准...我们突破了2%,所以技术面不是很好,"一家欧系券商的交易商表示,并称在2.08-2.10%可能出现投资者买兴.

美联储将于周三1915GMT发布政策声明,如果对经济形势的评论改善,而且暗示内部对于资产购买计划存在不安情绪,则卖压可能加剧.

除了美联储,投资者亦关注定于1330GMT公布的美国第四季国内生产总值(GDP)初值.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟/张涛; 审校 侯向明)
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