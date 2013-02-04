东京美债: 10年期公债收益率触及九个月高位,因美国经济数据报喜

"目前并不特别利多债市,"法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki说道.

但Fujiki称,即将揭晓的联邦预算支出,以及在近期薪资税上调后消费者支出还能否保持坚挺,围绕这些所充斥的不确定性可能会有助于限制公债收益率上涨.

为化解今年年初的"财政悬崖"危机,全面削减联邦支出的措施因此延后两个月实施.

据周五的路透调查,受访的13家初级市场交易商中有11家预期,部分减支措施将自3月1日起开始实施.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]