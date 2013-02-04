东京美债: 10年期公债收益率触及九个月高位,因美国经济数据报喜

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
"目前并不特别利多债市,"法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki说道.
但Fujiki称,即将揭晓的联邦预算支出,以及在近期薪资税上调后消费者支出还能否保持坚挺,围绕这些所充斥的不确定性可能会有助于限制公债收益率上涨.
为化解今年年初的"财政悬崖"危机,全面削减联邦支出的措施因此延后两个月实施.
据周五的路透调查,受访的13家初级市场交易商中有11家预期,部分减支措施将自3月1日起开始实施.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译: 蔡美珍/孙茉莉; 审校 程琳/王兴亚)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。