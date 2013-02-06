东京美债: 10年期公债持稳在2%之上,收益率或将持续上行

10年期美国公债价格 持稳，收益率约为2.005%.周一10年期美债收益率一度升至2.059%,为去年4月以来最高.

周一收益率触及此高位后,10年期美债价格上扬,收益率微跌,因意大利和西班牙政局可能发生动荡令市场担心,致使两国公债收益率跃升.

但周二受美股上扬、意大利和西班牙公债收益率下跌等因素影响,10年期美国公债收益率再度走升.

SMBC的Okagawa表示,收益率曲线可能会持续承受趋陡压力,原因是近来有迹象显示美国经济复苏、股市走强且美联储采取宽松的货币政策.

两年期和10年期美国公债利差 现约为175个基点,阔于去年年底约151个基点的水平,因10年期美债表现逊于两年期债.(完)

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