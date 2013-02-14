东京美债: 价格承压,10年期公债收益率创10个月高点

路透东京2月14日 - 周四美国公债在亚洲市场处于守势,10年期公债收益率(殖利率)触及10个月高点.此前标售的10年期公债需求温吞,令市场愈发担忧资金进一步撤出债券投向较高风险资产.

亚洲交易时段中,新标售的10年期公债收益率一度上涨至2.061%,为去年4月以来最高,超过2月4日的高点2.0590%.