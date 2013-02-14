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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 14:13 BJT

东京美债: 价格承压,10年期公债收益率创10个月高点

路透东京2月14日 - 周四美国公债在亚洲市场处于守势,10年期公债收益率(殖利率)触及10个月高点.此前标售的10年期公债需求温吞,令市场愈发担忧资金进一步撤出债券投向较高风险资产.

周三财政部标售240亿美元10年期公债,收益率为2.046%.

亚洲交易时段中,新标售的10年期公债收益率一度上涨至2.061%,为去年4月以来最高,超过2月4日的高点2.0590%.

今日稍晚将标售160亿美元的30年期公债.

30年期公债收益率 报3.238%,稍低于上周所创的10个月高点3.254%.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 艾茂林)

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