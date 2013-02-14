东京美债: 价格承压,10年期公债收益率创10个月高点

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透东京2月14日 - 周四美国公债在亚洲市场处于守势,10年期公债收益率(殖利率)触及10个月高点.此前标售的10年期公债需求温吞,令市场愈发担忧资金进一步撤出债券投向较高风险资产.
周三财政部标售240亿美元10年期公债,收益率为2.046%.
亚洲交易时段中,新标售的10年期公债收益率一度上涨至2.061%,为去年4月以来最高,超过2月4日的高点2.0590%.
今日稍晚将标售160亿美元的30年期公债.
30年期公债收益率 报3.238%,稍低于上周所创的10个月高点3.254%.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。