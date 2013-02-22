东京美债: 10年期债价格下跌,关注德国经济数据影响

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki称,周五稍晚,德国企业景气判断指数将为美国公债提供指引.
Fujiki称,"如果数据表现不佳,市场可能重新朝着规避风险的方向加速前进".避险情绪升温或将提振美国公债等避险资产.
本月德国企业信心可能已有改善.路透调查显示,2月德国Ifo企业景气判断指数料升至105.0,连续第四个月上升.
周四美国公债上涨,因调查显示本月欧元区企业状况意外恶化,打压该地区或很快摆脱衰退的憧憬.
美国周四公布的一系列经济数据显示复苏仍然迟滞,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币刺激政策提供支持. (完) (编译 李春喜/王翔琼; 审校 丁琦/郑茵)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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