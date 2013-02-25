东京美债: 美债微幅下滑,本周财政部将有几笔债券标售

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
投资者将关注其讲话,从中寻找美联储将继续购买资产支持经济,而不会在年内稍后缩减宽松举措的暗示.
美国公债价格受到市场对政府自动减支计划生效的忧虑支撑.若民主党与共和党不能达成协议,该计划将于周五起生效.
分析师称,这份规模为850亿美元的自动减支计划会损害美国经济.
"我们似乎躲不过这次减支了."法国巴黎银行驻东京利率策略师Tomohisa Fujiki称,"所以这将支撑美国公债市场."
不过他表示,无论是自动减支还是贝南克的证词陈述,都不太可能成为美债收益率突破近期区间的催化剂.
10年期美国公债收益率 周一在亚洲市场涨到1.975%,周五纽约尾盘报1.964%.
30年期美国公债收益率涨至3.167%,周五纽约尾盘报3.150%.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/程琳; 审校 田建华)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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