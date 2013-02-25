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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 14:13 BJT

东京美债: 美债微幅下滑,本周财政部将有几笔债券标售

投资者将关注其讲话,从中寻找美联储将继续购买资产支持经济,而不会在年内稍后缩减宽松举措的暗示.

美国公债价格受到市场对政府自动减支计划生效的忧虑支撑.若民主党与共和党不能达成协议,该计划将于周五起生效.

分析师称,这份规模为850亿美元的自动减支计划会损害美国经济.

"我们似乎躲不过这次减支了."法国巴黎银行驻东京利率策略师Tomohisa Fujiki称,"所以这将支撑美国公债市场."

不过他表示,无论是自动减支还是贝南克的证词陈述,都不太可能成为美债收益率突破近期区间的催化剂.

10年期美国公债收益率 周一在亚洲市场涨到1.975%,周五纽约尾盘报1.964%.

30年期美国公债收益率涨至3.167%,周五纽约尾盘报3.150%.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/程琳; 审校 田建华)
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