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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 11:30 BJT

东京美债: 公债价格上升,受意大利政治僵局和贝南克言论推动

"市场并未尝试消化欧洲再次爆发去年那样的危机的可能性.不过目前市场在重新评估风险,并加以部分消化."野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示.

如果意大利周三标售较长期公债时,不得不支付较大选前更高的成本,那么美国公债价格可能上涨.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧. 美国公债因此获得温和提振.

投资者还关注周五将生效的850亿美元自动全面减支举措,除非美国国会及时达成预算协议.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰; 审校 王兴亚)
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