东京美债: 美债持稳,受市场对美国减支的忧虑情绪所支撑

贝南克连续第二日出席国会听证会.他淡化了联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.

"贝南克让市场知道美联储将将在一段时间内继续实施刺激政策,这缓解了股市压力,并削弱了部分债券需求,但在减支问题仍未解决的情况下,仍很难抛售债券."一日本资产管理公司的固定收益经理称.

美国总统奥巴马和共和党国会领袖目前还未达成协议来避免自动减支计划在周五启动.

分析师表示,总计850亿美元的减支措施将损及美国经济.

供应方面,美联储周三购入50.2亿美元2017年到期的债券,是其资产购买计划的一部分.(完)

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