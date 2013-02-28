东京美债: 美债持稳,受市场对美国减支的忧虑情绪所支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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贝南克连续第二日出席国会听证会.他淡化了联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.
"贝南克让市场知道美联储将将在一段时间内继续实施刺激政策,这缓解了股市压力,并削弱了部分债券需求,但在减支问题仍未解决的情况下,仍很难抛售债券."一日本资产管理公司的固定收益经理称.
美国总统奥巴马和共和党国会领袖目前还未达成协议来避免自动减支计划在周五启动.
分析师表示,总计850亿美元的减支措施将损及美国经济.
供应方面,美联储周三购入50.2亿美元2017年到期的债券,是其资产购买计划的一部分.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。