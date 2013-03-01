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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 10:12 BJT

东京美债：公债价格在亚洲盘中持坚，因市场担心美国削减联邦支出和意大利危机

美国政府自动减支措施将在周五启动。许多分析师认为这将导致美国经济成长幅度减少约0.5个百分点。

国际货币基金(IMF)周四表示，如果美国自动减支措施完全施行的话，将下修其对美国经济成长预估至少0.5个百分点。IMF目前预估美国经济今年成长率为2%。

美债将大致守在周一意大利选后的小幅区间。

“在意大利完成组建新政府之前，10年期美债收益率料不会回升至2%附近，”SMBC日兴证券分析师Hiroki Shimazu说。

美债在东京盘也受到日本公债上涨的扶助。10年期日债收益率 触及0.640%的10年低点，因预期日本央行将有更积极的宽松举措。

今日1330GMT美国将公布个人消费数据，1500GMT将有制造业数据公布。投资人将藉此衡量1月份加税和减支迫近的影响。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪/李婷仪; 审校 张荻)
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