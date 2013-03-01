东京美债：公债价格在亚洲盘中持坚，因市场担心美国削减联邦支出和意大利危机

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
美国政府自动减支措施将在周五启动。许多分析师认为这将导致美国经济成长幅度减少约0.5个百分点。
国际货币基金(IMF)周四表示，如果美国自动减支措施完全施行的话，将下修其对美国经济成长预估至少0.5个百分点。IMF目前预估美国经济今年成长率为2%。
美债将大致守在周一意大利选后的小幅区间。
“在意大利完成组建新政府之前，10年期美债收益率料不会回升至2%附近，”SMBC日兴证券分析师Hiroki Shimazu说。
美债在东京盘也受到日本公债上涨的扶助。10年期日债收益率 触及0.640%的10年低点，因预期日本央行将有更积极的宽松举措。
今日1330GMT美国将公布个人消费数据，1500GMT将有制造业数据公布。投资人将藉此衡量1月份加税和减支迫近的影响。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪/李婷仪; 审校 张荻)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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