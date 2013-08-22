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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 09:48 BJT

东京美债：10年期美债收益率触及两年新高

路透新加坡8月22日 - 美国10年期公债收益率(殖利率)周四触及2.9%以上的两年新高，此前出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录表明，美联储仍将最早可能于9月开始缩减其购债规模。

美国10年期公债收益率 最高升至2.905%，为2011年7月以来最高水平。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)

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