东京美债：10年期美债收益率触及两年新高

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡8月22日 - 美国10年期公债收益率(殖利率)周四触及2.9%以上的两年新高，此前出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录表明，美联储仍将最早可能于9月开始缩减其购债规模。
美国10年期公债收益率 最高升至2.905%，为2011年7月以来最高水平。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。