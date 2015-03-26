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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 14:52 BJT

新兴汇市：土耳其里拉兑美元重贬2.6%至一周低点，受也门疑虑影响

路透伊斯坦布尔3月26日 - 土耳其里拉兑美元重贬2.6%至一周低点，受对沙特阿拉伯在也门(叶门)展开军事行动的疑虑影响。

0643 GMT，里拉兑美元 报2.6005，稍早触及2.6013，周三尾盘报2.5737。(完)

(编译 杜明霞；审校 李春喜)
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