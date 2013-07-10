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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 18:18 BJT

欧洲金融：土耳其财长称里拉走软可能拉高通胀；里拉自5月以来贬值近8%

路透布鲁塞尔7月10日 - 土耳其财政部长周三表示，土耳其货币里拉 的下跌可能推高该国的整体通货膨胀。里拉兑美元自5月1日下跌了近8%。

土耳其央行周一称，将展开强有力的额外货币紧缩举措，且举措的持续时间将取决于外汇市场的动态。土耳其央行6月18日的会议上维持利率未变。

主要受食品价格推动，土耳其的通胀率在6月大幅升高。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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