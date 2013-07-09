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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 16:49 BJT

欧洲汇市：英镑在英国公布制造业数据后走低，公债上涨

路透伦敦7月9日 - 英镑兄欧元周二跌至近四个月低位，英国公债上涨。之前公布的数据显示，5月英国制造业产出意外萎缩，同时贸易逆差扩大。

5月制造业产出较前月下滑0.8%(预估为上升0.3%)，较上年同期下滑2.9%，为1月以来最大跌幅。

欧元/英镑 涨至0.8641英镑的3月中以来最高点，数据公布前报0.8604左右。

英镑/美元 盘中跌0.3%，触及日低1.4905美元，数据公布前约报1.4975。如果进一步下跌，可能测试上周创下的四个月低点1.4855。

英国9月公债期货 在数据公布后上涨20个跳动点，重新测试日高111.60。(完)

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