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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:54 BJT

英国金融市场：央行会议记录公布后，英镑下跌而公债期货扩大涨幅

路透伦敦5月22日 - 周三发布的会议记录显示，英国央行最高决策者有三票赞成重启公债购买计划后，引发市场反应：

* 英镑在英国公布央行会议记录与经济数据后走低

* 欧元兑英镑 升至一个月高位0.85745英镑

* 英国公债期货6月合约扩大涨幅

* 英镑兑美元跌至七周低点1.5087美元。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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