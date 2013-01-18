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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 17:50 BJT

英国金融市场: 英镑续跌而公债期货上扬,因零售销售数据欠佳

路透伦敦1月18日 - 英镑兑美元 周五扩大跌幅,至八周低位1.5926美元,同时英国公债期货 上扬至日高,因英国零售销售数据逊于预期. (完)

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