欧洲汇市：英镑贸易加权汇率持稳于七个月高点附近，得益于升息预期

本月稍早英国央行总裁卡尼发布前瞻指引，承诺将维持低利率直至失业率降至7%，但也补充一些“失效条款”称，若通胀上升快于预期或英国的金融稳定受到威胁，将可以收紧政策。

卡尼预测失业率降到7%需要三年，但金融市场认为鉴于英国经济数据改善，这个时间会更短。

英国工业联盟(CBI)周一表示，已经上调对英国今明两年经济成长的预估，并表示失业率未来几个月将略微走低。

“‘失效条款’打乱了卡尼关于更长时间保持低利率的承诺，从实际情况看已经利多英镑。英国稳健的数据也支撑了这点，显然英镑还有上行空间。”Western Union的分析师Nawaz Ali说。

英镑隔夜银行间平均利率向反映18个月后首次加息的方向发展。两年期SONIA利率为0.5525%，18个月期利率是0.48500%，预示对2015年英国央行加息的预测升高。

但分析师也提醒称，在美联储周三发布会议记录之前，英镑兑美元可能盘整并有略微走低风险。

欧元兑英镑持平于0.8524英镑，距离一个半月低点0.8505不远。技术分析师称未来数周可能跌至200日移动均线切入位0.8458。

欧洲央行(ECB)维持宽松政策的时间料比英国央行更久，以支持欧元区经济在第二季脱离衰退后的脆弱复苏。

英国与德国10年期公债收益率的差值 反映出这种看法，该利差目前处在逾三年高位。(完)

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