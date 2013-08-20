欧洲汇市：英镑兑美元涨至约两个月高位，可能进一步攀升

* 英镑兑美元触及两个月高位

* 美元全线走弱，美联储会议记录是市场焦点所在

* 对英国将在2015年升息的押注继续使英镑有买需

路透伦敦8月20日 - 英镑兑走弱的美元周二接近两个月高位，美元跟随美债收益率回落，且市场重新忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激计划，也令美元承压。

尽管市场广泛预计周三公布的美联储会议记录将为其刺激计划提供更清晰的线索，但投资人忧虑会议记录提供线索可能不及市场预期，美元可能回落。美国10年期公债 收益率也回软，上日触及两年高位。

不断改善的英国经济数据在近几个交易日也支撑英镑。这些英国经济数据使市场预期英国央行可能较其所暗示的时间更早升息。

英镑兑美元 涨0.2%，报1.5682美元，此前触及日高1.5696，此为6月18日来最高水平。阻力位据称在200日移动均线切入位1.5754美元。

FxPro市场分析部主管Angus Campbell说，交易商可能有些担忧“美联储退出计划的不确定性，这将使美元小幅走弱。”

分析师表示，英镑在英国央行发布前瞻性指引后出现的上行趋势依然支撑英镑。

欧元兑英镑 上涨0.6%，至0.8567英镑。欧元兑美元 周二触及六个月高位1.3453美元。(完)

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