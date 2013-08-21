欧洲汇市：英镑兑美元触及两个月高位，因英国经济显示持续复苏迹象

* 投资人聚焦在英国更广泛经济显示好转迹象

* 英国工业联盟(CBI)显示8月总工业订单改善

* 英镑兑美元升穿1.57美元至两个月高位

路透伦敦8月21日 - 英镑兑美元周三触及两个月高位，此前行业调查为英国经济复苏提供更多凭证，支撑了英国央行可能较其暗示的时间提早升息。

英国工业联盟(CBI)周三公布，8月总工业订单差值为零，是2011年8月以来最高；路透调查预估为负8。 数据为英国经济带来好兆头。

这盖过了今日稍早公布的令人失望的公共部门借贷数据的影响。

英国国家统计局周三公布，7月公共部门净借款为负16.35亿英镑(预估为负46.5亿)，上年同期为净借款负28.30亿英镑。英国7月公共部门收支盈余为196.40亿英镑，上年同期为盈余86.42亿英镑。

英镑兑美元 上涨0.2%，至1.5695美元，稍早触及两个月高位1.5702美元。交易商说，阻力位在200周移动均线切入位1.5754美元。

交易商对推高英镑至1.5750美元持谨慎态度，因美国联邦储备理事会(美联储/FEd)将在1800 GMT公布最新政策会议记录。

欧元兑英镑 跌0.2%，至0.8545英镑，支撑位料在8月15日低位0.8505英镑。交易商说，鉴于欧洲央行承诺保持低利率以支撑经济，预计欧元走势挣扎。(完)

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