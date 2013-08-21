欧洲汇市：英镑兑美元触及两个月高位，因英国经济显示持续复苏迹象

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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* 投资人聚焦在英国更广泛经济显示好转迹象
* 英国工业联盟(CBI)显示8月总工业订单改善
* 英镑兑美元升穿1.57美元至两个月高位
路透伦敦8月21日 - 英镑兑美元周三触及两个月高位，此前行业调查为英国经济复苏提供更多凭证，支撑了英国央行可能较其暗示的时间提早升息。
英国工业联盟(CBI)周三公布，8月总工业订单差值为零，是2011年8月以来最高；路透调查预估为负8。 数据为英国经济带来好兆头。
这盖过了今日稍早公布的令人失望的公共部门借贷数据的影响。
英国国家统计局周三公布，7月公共部门净借款为负16.35亿英镑(预估为负46.5亿)，上年同期为净借款负28.30亿英镑。英国7月公共部门收支盈余为196.40亿英镑，上年同期为盈余86.42亿英镑。
英镑兑美元 上涨0.2%，至1.5695美元，稍早触及两个月高位1.5702美元。交易商说，阻力位在200周移动均线切入位1.5754美元。
交易商对推高英镑至1.5750美元持谨慎态度，因美国联邦储备理事会(美联储/FEd)将在1800 GMT公布最新政策会议记录。
欧元兑英镑 跌0.2%，至0.8545英镑，支撑位料在8月15日低位0.8505英镑。交易商说，鉴于欧洲央行承诺保持低利率以支撑经济，预计欧元走势挣扎。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
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