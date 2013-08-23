欧洲汇市：英镑下滑，因担忧卡尼将讲话淡化升息预期

* 英镑兑欧元下滑，兑美元缩减涨幅

* 担忧英国央行总裁卡尼将发表讲话使利率预期降温

路透伦敦8月23日 - 英镑周五缩减涨幅，因担忧英国央行总裁卡尼可能试图通过讲话使市场对央行升息的预期降温，这一忧虑抵销了稍早因数据优于预估而录得的涨幅。

交易商缩减英镑多头头寸，因押注卡尼可能最早在下周尝试压制英国利率市场大幅攀升之势，且他将重申前瞻指引中提到的保持低利率的承诺。

欧元兑英镑 涨0.3%，报0.8595英镑，脱离日内低位0.8542英镑。

英镑兑走弱的美元未能显着上涨，和欧元兑美元上扬 约0.3%形成对照。美元在美国公布的新屋销售数据令人失望后下跌。

英镑兑美元 持平在1.5583美元，稍早触及一周低位1.5538。支撑位据报在1.5517美元，为英镑200日移动均线切入位，而阻力位在周三触及的1.5718美元。

“在下周卡尼讲话前，市场有些紧张。如果卡尼的讲话对通胀立场温和，将重压英镑，”FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks说。

英镑兑美元和欧元稍早上涨，此前数据显示英国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，优于初值及分析师的一致预期增长0.6%。

数据使英国升息时间早于英国央行预期的可能性增强。

分析师警告，美联储将是全球率先开始缩减刺激计划的主要央行，也可能推高美元兑英镑。

摩根士丹利分析师警告，英镑估值过高，使其成为“目前最脆弱的G10货币，”该行仍看空英镑，预计若跌穿1.5550美元，将再度触发利空信号。

英镑兑欧元下跌，因欧元受周五公布的欧元区消费者信心指数跳涨至两年高位提振，此为欧元区经济孱弱复苏的令人鼓舞的新迹象。(完)

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