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债券 | 2013年 8月 27日 星期二 23:36 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，因市场为卡尼周三讲话作准备

* 英镑兑美元接近两周低位，兑欧元挫至三周低点

* 预期卡尼可能试图淡化市场的升息预期

* 德国企业信心大增，扶助欧元兑英镑走强

路透伦敦8月27日 - 英镑兑美元周二跌至近两周最低，兑欧元下滑至三周低点，因预期英国央行总裁卡尼在周三发表讲话时可能试图淡化市场的升息预期，且他将重申对通胀温和的立场。

许多市场人士预期，卡尼周三在英国诺丁汉发表讲话时会寻求抑制强劲经济数据推动英国货币市场利率大幅攀升的势头，他还将重申保持利率在0.5%纪录低位的承诺。

英镑兑美元 跌0.3%，报1.5537美元，稍早触及8月中来最低的1.5482美元。最初支撑位在200日移动均线切入位1.5514美元。

欧元兑英镑 涨0.3%，至0.8609英镑，接近日内高位0.8617英镑，此为8月9日来最高。技术分析师表示，最初阻力位在4月17日高位0.8637英镑。

欧元受助于数据显示德国企业信心上升至逾一来最高水平。

卡尼在8月初承诺，英国央行将在失业率降至7%前保持低利率，央行预计今后三年失业率不可能降至这一水平。但经济数据持续改善，使投资人预计英国升息的时间将早于央行的预期。

英国央行副总裁宾恩在周一刊出的专访中指出，英国央行以新的前瞻性指引计划释出“明确讯息”，也就是利率不太可能很快扬升。

周二公布的调查显示，英国服务业企业过去三个月的业务量增长速度是2007年荣景以来最快，且预期今年稍晚还会进一步成长。 (完)

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