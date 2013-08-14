欧洲汇市：英镑上涨，受助于就业数据及英央行决策者对前瞻指引意见分歧

路透伦敦8月14日 - 在周三数据显示英国就业市场持续改善及英国央行决策者对前瞻性指引意见分歧令市场意外后，投资人将英国升息时间预期提前。

英镑 全线上涨，英国富时100指数 短暂下跌及英债 下滑，因投资人消化英国在2015年升息的机率上升。

这较上周英国央行总裁卡尼公布首份货币政策前瞻性指引中所暗示的升息时间提早了一年。卡尼表示，利率将保持低位直至失业率降至7%，他说这可能需要三年的时间。

预期的改变使市场对英国央行利率前景的看法重新回到6月底、卡尼上任前的状况。卡尼在7月1日上任后随即使市场对英国央行将提前升息的预期降温，称短期货币市场利率上升“缺乏充足的理据”。

最新数据显示英国6月失业率持稳在7.8%，但7月请领失业金人数大幅减少，直指前景更加光明。

不过，英国央行8月会议记录显示，对于新总裁卡尼本月早些时候做出的维持低利率不变的长期承诺，央行决策者们看法分歧，这一情况令市场人士感到意外。央行货币政策委员会(MPC)外部委员威尔(Martin Weale)投票反对卡尼的政策，因担心这可能会推高中期通胀预期。

英镑兑美元上升至1.5540美元，高于在英国央行会议记录及就业报告公布前的1.5443美元。英镑兑欧元升至近一个月高位0.8543英镑。(完)

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