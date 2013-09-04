欧洲金融市场：英镑上涨而英债下跌，因英国8月服务业扩张速度为六年最快

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透伦敦9月4日 - 英镑兑欧元周三升至三个半月高点，英债期货也上涨，此前公布的数据显示英国8月服务业扩张速度为逾六年来最快。
8月MARKIT/CIPS服务业PMI升至60.5，为2006年12月以来最高，连续第八个月稳守在50的分水岭上方，7月为60.2。
在好于预期的数据公布后，英镑兑欧元上涨。欧元 跌至0.8443英镑，为5月21日以来最低，日内下跌0.2%。数据公布前报0.8452。
英镑兑美元 由数据公布前的1.5580美元上涨至日内高点1.5596。
0829GMT，12月英债期货 短暂削减涨幅，下跌10个跳动点至日低108.35，但稍后又收复跌幅，日内上涨8个跳动点至108.44。
10年期英债与德债利差 几无变动，稍高于94个基点。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。