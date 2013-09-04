欧洲金融市场：英镑上涨而英债下跌，因英国8月服务业扩张速度为六年最快

路透伦敦9月4日 - 英镑兑欧元周三升至三个半月高点，英债期货也上涨，此前公布的数据显示英国8月服务业扩张速度为逾六年来最快。

8月MARKIT/CIPS服务业PMI升至60.5，为2006年12月以来最高，连续第八个月稳守在50的分水岭上方，7月为60.2。

在好于预期的数据公布后，英镑兑欧元上涨。欧元 跌至0.8443英镑，为5月21日以来最低，日内下跌0.2%。数据公布前报0.8452。

英镑兑美元 由数据公布前的1.5580美元上涨至日内高点1.5596。

0829GMT，12月英债期货 短暂削减涨幅，下跌10个跳动点至日低108.35，但稍后又收复跌幅，日内上涨8个跳动点至108.44。

10年期英债与德债利差 几无变动，稍高于94个基点。(完)