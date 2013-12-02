欧洲汇市：英镑升至五年高位，受助于强劲的英国经济数据

* 英债/德债收益率差走宽至八年高位

* 英国制造业PMI强于预期

* 英镑兑美元下跌，因美国制造业数据强劲

路透伦敦12月2日 - 英镑贸易加权指数周一升至五年高位，且英债/德债收益率差走宽至八年高位，因英国发布的制造业数据强劲，支撑了英国将很快上调利率的预期。

路透数据显示，英镑贸易加权指数 上涨0.2%，至84.9，稍早升至85.1，为2008年11月以来最高。

英债/德债收益率差走宽至112个基点，此为2005年10月来最高，反应英国和欧元区货币政策前景渐行渐远。

英镑兑欧元 涨0.3%，报0.8279英镑，稍早触及11个月高点0.8253英镑。

周一公布的调查显示，英国制造业11月成长速度为近三年来最快，且聘雇跳增，增添英国经济上行动能加速迹象。11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)跳升至58.4，高于上修后的10月指数56.5。指数高于50代表景气扩张。

路透调查周一显示，英国公共财政状况持续改善可能让政府降低在本财政年度的发债规模，这可能支撑英镑。

同时，欧元区数据暗示欧洲央行将进一步放宽政策。欧洲股市周一下滑，此前西班牙公布11月制造业活动自7月来首次萎缩。

英镑兑美元回吐稍早录得的涨幅走低，因美国供应管理协会(ISM)制造业指数攀升至两年半高位，提振美元走强。

英镑兑美元 跌0.1%，至1.6350美元，此前在亚洲交易时段触及1.6443美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价