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债券 | 2014年 6月 13日 星期五 23:11 BJT

英国金融市场：英镑触及五年高位且英债收益率急升，因卡尼警告将提前升息

路透伦敦6月13日 - 英镑周五攀升至五年高位，因英国央行总裁卡尼周四警告称可能较市场预期提前升息后，市场为央行在今年晚些时候升息作准备。

卡尼周四晚些时候发出的意外强硬的警告，促使投资者将英国央行首次升息的时间预期提前近四个月，从明年首季提前至今年12月。

英镑贸易加权指数录得四个月来最大单日升幅，盘中触及五年半高位。短期英债收益率可能录得逾三年来最大单日升幅。

英国央行在今年年底升息可能较美国联邦储备理事会(FED/美联储)收紧政策的时间至少提前六个月，并将与欧洲央行的政策走向形成鲜明的对照，后者上周降息，并可能在未来数月进一步放宽政策。

短期英镑利率期货全线走低，消化了12月升息的预期。英镑隔夜拆借平均利率(SONIA)曲线直指央行可能在年底前升息，周四SONIA的表现反应市场预计在明年首季升息。

卡尼还表示，对抵押贷款标准放松的迹象感到不安，称可能提前行动，以防未来的风险。

英镑贸易加权指数 盘中触及五年半新高88.2，英国经济复苏推动该指数在过去一年间累积攀升8%。

欧元兑英镑 盘中跌至2012年11月以来最低0.79765英镑。自欧洲央行上周四降息以来，欧元/英镑已回落近2%。

英国央行与欧洲央行的政策前景背离，使10年期英债 与可比德债 收益率差扩阔至1997年以来最阔水平。

英镑兑美元 盘中触及5月6日以来最高1.6995美元，当日高见1.6997美元。升穿该水准，英镑将攀升至2009年8月以来最高，看涨派目前的目标是1.70美元。

英国债市，短期英债价格急挫，根据路透数据，两年期英债收益率 可能录得逾三年来最大单日涨幅。

两年期英债收益率尾盘上扬约15个基点，报0.888%，盘中触及2011年中以来最高0.903%。

“卡尼的讲话应扶助促使短期英债收益率持续攀升，”花旗的策略师Jamie Searle表示。(完)
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