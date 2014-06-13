英国金融市场：英镑触及五年高位且英债收益率急升，因卡尼警告将提前升息

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透伦敦6月13日 - 英镑周五攀升至五年高位，因英国央行总裁卡尼周四警告称可能较市场预期提前升息后，市场为央行在今年晚些时候升息作准备。
卡尼周四晚些时候发出的意外强硬的警告，促使投资者将英国央行首次升息的时间预期提前近四个月，从明年首季提前至今年12月。
英镑贸易加权指数录得四个月来最大单日升幅，盘中触及五年半高位。短期英债收益率可能录得逾三年来最大单日升幅。
英国央行在今年年底升息可能较美国联邦储备理事会(FED/美联储)收紧政策的时间至少提前六个月，并将与欧洲央行的政策走向形成鲜明的对照，后者上周降息，并可能在未来数月进一步放宽政策。
短期英镑利率期货全线走低，消化了12月升息的预期。英镑隔夜拆借平均利率(SONIA)曲线直指央行可能在年底前升息，周四SONIA的表现反应市场预计在明年首季升息。
卡尼还表示，对抵押贷款标准放松的迹象感到不安，称可能提前行动，以防未来的风险。
英镑贸易加权指数 盘中触及五年半新高88.2，英国经济复苏推动该指数在过去一年间累积攀升8%。
欧元兑英镑 盘中跌至2012年11月以来最低0.79765英镑。自欧洲央行上周四降息以来，欧元/英镑已回落近2%。
英国央行与欧洲央行的政策前景背离，使10年期英债 与可比德债 收益率差扩阔至1997年以来最阔水平。
英镑兑美元 盘中触及5月6日以来最高1.6995美元，当日高见1.6997美元。升穿该水准，英镑将攀升至2009年8月以来最高，看涨派目前的目标是1.70美元。
英国债市，短期英债价格急挫，根据路透数据，两年期英债收益率 可能录得逾三年来最大单日涨幅。
两年期英债收益率尾盘上扬约15个基点，报0.888%，盘中触及2011年中以来最高0.903%。
“卡尼的讲话应扶助促使短期英债收益率持续攀升，”花旗的策略师Jamie Searle表示。(完)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价