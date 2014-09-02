欧洲汇市：英镑跌至近五个月低点，受苏格兰独立公投变数打压

路透伦敦9月2日 - 英镑周二跌至近五个月低点，且对冲汇价大幅波动的成本跳升幅度为三年最大，此前民调显示，苏格兰独立的支持率创纪录，目前离公投仅剩两周时间。

一项为太阳报及泰晤士报进行的民调显示，支持苏格兰独立的比例升至47%，较8月中旬上升4个百分点，较8月初上升8个百分点。反对独立阵营的领先幅度大幅缩小，由8月初的22个百分点降至6个百分点。

英镑是苏格兰独立公投辩论的焦点议题。支持独立阵营领袖Alex Salmond主张继续使用英镑，但英国国会质疑此计划，因而产生了有关货币、债务和共享北海石油收入等方面的不确定性。

迄今包括购买苏格兰企业股票的多数投资人比较乐观，认为苏格兰独立的几率不大。但随着最新的民调令不确定性增加，投资人愈发不安。

英镑兑美元 跌0.6%，至1.6510美元，可能录得8月19日来最大单日跌幅，离8月底触及的五个月低点1.6501美元不远。

欧元兑英镑 升0.55%，报0.7948英镑。

交易商表示，如果苏格兰在9月18日举行的公投后独立，英镑可能进一步承压，跌幅可能达到5%。

对冲短期不确定性的成本跳升，一个月英镑/美元隐含波动性 势将创下三年最大单日升幅，从周一的约5.1%升至约6.40%的五个月最高水准。 (完)

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