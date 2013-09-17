欧洲汇市：英镑持稳而英债走低，市场静待美联储政策会议

* 英国CPI数据公布后，英镑承压而英债削减跌幅

* 英债之后重拾跌势而英镑持稳，市场静待美联储政策会议

* 美联储政策决定可能削弱英国央行会议记录的影响

路透伦敦9月17日 - 英镑周二从近期触及的八个月高位回落，而英债缩减跌幅，因通胀数据给英国央行提供了更大的保持宽松政策的空间。

之后，英债继续走低，而英镑持稳，市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)在周二晚些时候开始为期两天的政策会议。

预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在会后宣布缩减月度资产购买规模，分析师表示，在此之前，市场不会出现大幅波动，因投资者不愿在此之前做任何新的押注。

今日公布的数据显示，英国8月消费者物价较上月攀升0.4%，升幅略低于预期，且为2009年以来最低的8月升幅。年通胀小跌至2.7%，与预期一致，数据公布后，英镑走低。

英镑兑美元 尾盘持平在1.5896美元，脱离前一日触及的八个月高位1.5963美元。

英镑兑欧元也走低。欧元/英镑 上扬0.1%，报0.8397英镑。强于预期的德国经济景气调查也扶助支撑欧元。

部分分析师称，通胀数据让英国央行长舒了一口气，因投资者预计央行在远早于其预期的2016年开始收紧货币政策的几率不断增加。

通胀数据公布后，英镑持稳，而英债继续跟随德债走低，因投资者为美联储政策会议作准备。

在英国央行周三公布会议记录前，英债表现不及德债。市场预计，英国央行会议记录将显示，鲜有决策者支持进一步增加量化宽松政策规模。

At 1534 GMT，12月英债期货 日内下跌69个跳动点，报108.00，表现不及可比德债期货约30个跳动点。

短期英镑期货<0#FSS:>走低1-11个跳动点，盘中扩大跌幅，因投资者提前对英国央行升息时间的预期。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价