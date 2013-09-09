欧洲汇市：英镑受强劲的英国经济前景和并购消息推动走强，英债走低

* 英镑兑美元触及近三个月高位

* 英镑表现受助于乐观的英国前景，交易商称并购消息也提供支撑

* 日本三得利以21亿美元收购葛兰素史克的饮料业务

* 英债走低，10年期英债/德债收益率差接近三年高位

路透伦敦9月9日 - 英镑兑美元周一攀升至近三个月高位，因近期一系列英国数据改善，以及上周美国就业数据不及预期。

交易商称，英镑还受助于对英镑有利的并购资金流前景，之前日本三得利株式会社 宣布以21亿美元收购葛兰素史克 旗下的Lucozade和Ribena饮料品牌。

英镑兑欧元走强，但强劲的技术支撑位使欧元处于上周五触及的七个半月低位之上。

英债价格走低，走势基本与可比德债一致。10年期英债/德债 收益率差仍接近上周五触及的三年高位，这继续提振英镑的吸引力。

英镑兑美元 上扬0.6%，触及6月17日以来最高约1.5730美元。

持续强劲的英国数据促使投资者预期英国开始升息的时间将远早于英国央行的预期，最早可能在2014年底。

分析师和交易商称，上周五公布的弱于预期的英国工业生产和贸易数据未能损及对英国经济前景的乐观情绪，且如果周三公布的英国就业市场数据强劲，可能推动英镑进一步走强。

欧元兑英镑 跌0.1%，报0.8427英镑，处于位于心理关口0.84英镑的技术支撑位以及上周五触及的低位0.8392英镑之上。

CIBC的汇市策略部主管Jeremy Stretch表示，英镑兑欧元可能升向0.8350/60英镑，但考虑到美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在短期内开始缩减刺激规模，英镑兑美元的升幅将有限。

上周五公布的低于预期的美国非农就业数据，使美联储放弃从本月开始缩减刺激规模，或以较市场预期小的规模缩减购债的可能性增加。

但两位美联储官员的讲话暗示，撤走刺激举措仍将按计划进行。

英债期货日内多数时间处于平盘之下，因投资者继续押注美联储将从本月开始缩减刺激规模。

10年期英债/德债收益率差从上周触及的逾100个基点的三年高位仅小幅回落。

成交低于正常水平，因很多投资者在本周重大事件发生前离场观望。