欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至八个月高位，受英国就业数据提振

* 英镑兑美元和欧元触及七个月高位

* 英国失业率下降至7.7%

* 英镑兑日圆涨至四年高点

路透伦敦9月11日 - 英镑贸易加权指数周三上涨至八个月高位，因英国失业率下降，支持英国央行将在明年年底前升息的押注。

数据显示，截至7月的三个月英国失业率从7.8%下跌至7.7%。就业数据是影响英国央行政策考量的一个重要指标。

失业率优于持平在7.8%的预估，并触及2012年9-11月来的最低水平。

英国8月请领失业金人数减少32,600人，优于预估的减少22,000万人。

数据提振英镑兑美元 升至1.5827美元，为2月8日来最高水平，兑欧元 涨至0.8383英镑的七个半月高位，兑日圆 升至四年高位。英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 升至八个月高位82.6。

英镑兑美元最新报1.5780美元，上涨0.3%。

“英国公布的数据持续良好，英镑因此上涨，”汇丰汇市策略师Daragh Maher说，“我们预期英镑兑欧元的涨幅将大于英镑兑美元。”

英国央行总裁卡尼周四将出席一议会委员会会议。议员们可能就前瞻性指引政策向尼卡发问，并希望他介绍，如果市场继续对前瞻兴指引置若罔闻，他将如何应对。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价