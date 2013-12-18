欧洲汇市：英镑跳涨，因失业数据优于预期

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透伦敦12月18日 - 英镑兑美元和欧元周三走强，此前英国公布失业率降幅超过预期，使对英国利率将早于预估时程提前被上调的预期升温。
英镑兑美元 上扬0.8%，报1.6397美元，之前公布的数据显示，英国10月失业率降至7.4%，为四年半以来最低。分析师之前预期，失业率将保持在7.6%。
周三的数据公布后，英镑隔夜银行间平均利率攀升，反映英国央行在15个月内升息的预期，数据公布前的预期升息时程为两年内。
欧元兑英镑 回落0.8%，报0.8394英镑，数据公布前为0.84355英镑。
英国工业联盟(CBI)周三公布，12月零售销售差值为正34，创9月以来最高，也扶助支撑英镑。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍后公布政策决定前，失业率数据提振英镑。
不过，英国央行警告称，如果英镑进一步走强，英国经济复苏可能面临风险。
英国央行还表示，明年初通胀可能回落至2%的目标，为逾四年来首次。(完)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
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