欧洲汇市：英镑跳涨，因失业数据优于预期

路透伦敦12月18日 - 英镑兑美元和欧元周三走强，此前英国公布失业率降幅超过预期，使对英国利率将早于预估时程提前被上调的预期升温。

英镑兑美元 上扬0.8%，报1.6397美元，之前公布的数据显示，英国10月失业率降至7.4%，为四年半以来最低。分析师之前预期，失业率将保持在7.6%。

周三的数据公布后，英镑隔夜银行间平均利率攀升，反映英国央行在15个月内升息的预期，数据公布前的预期升息时程为两年内。

欧元兑英镑 回落0.8%，报0.8394英镑，数据公布前为0.84355英镑。

英国工业联盟(CBI)周三公布，12月零售销售差值为正34，创9月以来最高，也扶助支撑英镑。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍后公布政策决定前，失业率数据提振英镑。

不过，英国央行警告称，如果英镑进一步走强，英国经济复苏可能面临风险。

英国央行还表示，明年初通胀可能回落至2%的目标，为逾四年来首次。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价