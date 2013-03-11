美国债市：公债价格下滑，因美国就业增长及股市上扬殃及公债需求

* 指标10年期公债收益率徘徊在近11个月高位

* 意大利评等遭下调带动避险买盘

* 本周美国财政部将标售660亿美元公债

路透纽约3月11日 - 美国公债价格周一下滑，因美国就业增长及股市上涨殃及对美国公债的需求。

但中国经济数据令人失望以及意大利评等遭下调限制了卖盘。

分析师表示，公债收益率在近11个月高位也吸引一些买家。

在上周五美国公布2月非农就业岗位增幅远大于预期，失业率降至四年低点后，公债遭大举抛售，指标10年期公债收益率仍接近11个月高位。

“在上周五2月就业报告公布引发公债大跌后，今日稍早公债一度回稳，但股市走强以及供应前的仓位调整在午后带来一些卖压。”Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan表示。

周一，美股主要股指均收高，标普500指数连升七个交易日。

但债市交投低于均值，交易商在为本周660亿美元公债供应作准备。财政部周二将发售320亿美元三年期公债、周三和周四将分别续发210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

分析师表示，市场还没忘记上周五发布的较预期强劲的就业报告。

“就业数据余韵徐歇。”D.A. Davidson & Co固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。

但对公债的抛售不算积极。对避险公债仍有持续潜在买盘，部分因中国经济数据不佳以及意大利信贷评等遭下调。

中国国家统计局周六公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长9.9%，增幅为2012年10月来最低。2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%，其中食品价格同比涨幅达到6%。

上周五，评等机构惠誉下调意大利主权评等一个级距至BBB+，展望为负面，指因上月大选结果不明朗，令该国经济走出严重衰退和限制举债的努力复杂化。这凸显欧元区面临的挑战。

尾盘时，10年期公债价格 回落5/32，收益率报2.06%，高于上周五尾盘的2.05%，上周五高见2.09%,为2012年4月以来最高。

根据路透在上周五就业数据发布后进行的调查显示，尽管美国就业市场改善，但一级市场交易商仍预计美联储将在今年继续其购债计划，以提振经济。

所有17家交易商都预计美联储将继续购债至少至今年年底，其中11家预计将持续至明年。

美联储周一买入14.64亿美元2036年2月至2043年2月到期的美国公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (持平) 0.270

五年期公债 99-09/32 (-02/32) 0.900

10年期公债 99-16/32 (-03/32) 2.057