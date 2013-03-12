美国债市：公债价格上涨，因近期收益率上升吸引买家回场

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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* 英国经济数据扶助避险德债和美国公债
* 美国公债收益率触及11个月高位后吸引买家回场
* 财政部标售三年期公债需求稳健
路透纽约3月12日 - 美国公债价格周二上涨，因近期收益率攀升吸引投资人，且美国公债跟随其他避险债市走强。
美国公债价格跟随德债和英债升势，英国公布数据显示1月制造业产出意外大跌后，英债和德债走强。
“欧洲经济数据逊于预期，传统风险资产回落。”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。
近期公债收益率升至11个月最高也吸引买家。
“对于许多需要对冲投资组合的传统公债买家而言，收益率在这些水准是有吸引力的。”她表示。
知名债券基金管理公司DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach上周就表示，已在指标10年期公债收益率升穿2%后，买入10年期美债。他表示，在收益率高于2%的水准持有10年期美债可抵消投资组合中其他资产的信贷风险。DoubleLine Capital管理着560亿美元资产。
上周五，美国公布强于预期的2月就业数据后，10年期美债收益率升至4月来最高的2.09%。
遭抛售后，美国公债市场是时候有一些反弹了，Hancock Asset Management高级固定收益交易员Michael Lorizio表示，“10年期公债收益率在2.05-2.06%区域有良好支撑。”
分析师表示，美国财政部今日标售320亿美元三年期公债，需求稳健，同上月三年期公债标售情势类似。
交易商称，标售后，市场平稳。
财政部周三将续发210亿美元10年期公债。
“在市场经历了大行情后，预计供应是盘整和投资人再度入市的好机会，”野村证券美国利率策略部门主管George Goncalves表示。
他指出，美联储仍在以每月850亿美元的进度购买抵押贷款支持债券和美国公债，并维持近零利率。
“美联储宽松政策的决心未变，且强于预期的2月就业报告也没有动摇他们的立场。因此近期收益率上扬可能提供了良好买入机会，”他表示。
10年期公债价格 升12/32，收益率报2.02%，周一尾盘报2.06%。
30年期公债 升25/32，收益率由3.26%跌至3.22%。
除了本周的公债发售外，投资人也关注周三将发布的2月零售销售数据，以寻找美国经济复苏动能可能在增强的新证据。
但一些投资人预计在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)3月19-20日下次货币政策会议前，公债走势将颇为淡静。
道明证券固定收益策略师Richard Gilhooly表示，“收益率走势下一重大转变可能要等到下周FOMC会议后，因市场观望是否美联储对近期经济发展印象深刻。”
美联储周二买入13.8亿美元2028年4月至2043年2月到期的通膨保值债券。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+) 0.262
五年期公债 99-13/32 (+04/32) 0.872
10年期公债 99-26/32 (+12/32) 2.022
30年期公债 98-08/32 (+27/32) 3.216(完)
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