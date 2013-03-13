美国债市：公债价格下滑，因零售销售数据强劲

* 美国2月零售销售增幅为9月来最大
* 美联储买入14.64亿美元较长期公债
* 10年期公债标售需求强劲，公债收复稍早多数失地
路透纽约3月13日 - 美国公债价格周三下滑，因美国2月零售销售数据强于预期，但在10年期公债标售获得强劲需求后，公债几乎收复全部失地。
强劲的零售销售数据支撑较高风险资产需求，打压避险公债。
但财政部10年期公债标售结果强劲，显示较高的收益率具有吸引力。
“10年期公债标售结果非常强劲，需求来自各类非一级交易商买家。”ING Investment Management美国公债交易员Jake Lowery表示，“标售出价截止时的2.05%收益率水准非常接近近期高位，为渴求收益的市场参与者提供了一个机会。”
根据美国财政部发布的数据，今日标售的210亿美元10年期公债中，海外央行、大型基金管理公司和其他间接买家所占份额为2011年12月来最高。
“10年期公债标售进行得非常好，”Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canvan表示，“投标倍数为去年10月来最高。”
公债标售前，指标10年期公债价格 跌9/32，之后收复失地，午后盘中几无变动，收益率报2.02%，较周二尾盘变动不大，标售出价截止时报2.05%。
“基于今日的情况，明日30年期公债标售可能也能顺利进行。”Lowery称。
根据发行前交易(when-issued)情况，30年期公债周四的得标利率预计为3.22%。
上周五美国公布强劲的就业报告后，今日公布的2月零售销售增幅也是9月来最大，升1.1%，高于分析师预估的0.5%和1月修订后的0.2%。
“支出方面的良好势头显示消费者支出保持韧性，”道明证券固定收益策略师Millan Mulraine称。
强劲的经济数据在今日前半段打压避险美国公债。
30年期公债 跌12/32，收益率由3.22%升至3.24%。
但美联储购债计划继续支撑公债价格。美联储周三买入14.64亿美元2036年2月至2043年2月到期的公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (-01/32) 0.274
五年期公债 99-12/32 (-01/32) 0.877
10年期公债 99-25/32 ( 持平 ) 2.020
30年期公债 98-06/32 (-02/32) 3.214(完)