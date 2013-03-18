美国债市：公债收益率触及一周半最低，因担心塞浦路斯向银行储户征税计划

* 指标公债收益率跌至1.90%低点

* 塞浦路斯援助计划令投资人担心在欧元区蔓延

* 投资人关注周三美联储货币政策声明

路透纽约3月18日 - 美国公债价格周一跳升，指标公债收益率跌至近两周最低，因欧元区计划向塞浦路斯银行储户征税，令投资人不安

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。

周一，塞浦路斯的部长匆忙修改计划，以试图增加在议会通过的几率。议会推迟投票至周二，市场不明朗的时间加长。

“尽管欧元区领导人会辩解称塞浦路斯情况特殊，且是一次性的个案，但该国最新的救助方案是欧洲领导人为未来救助可能牺牲银行储户利益开了个坏头。”法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率部门全球主管David Keeble表示。

指标10年期公债 升13/32，收益率跌至1.948%。稍早一度低见1.90%的3月6日来最低，上周五尾盘则报1.99%。

30年期公债 升23/32，收益率报3.175%，盘中低见3.12%，上周五尾盘报3.21%。

对冲基金和其他指望对冲包括意大利和西班牙主权债在内的风险敞口的杠杆交易投资人对美国公债等避险债券的需求增加。

投资人也关注是否此举将令政策制定者会考虑将损失转嫁给包括银行债券持有人在内的其他投资人的可能性增加。以前，这类投资人的利益通常是被认为不可侵犯的。

“为获得国家救助而让民间承受痛苦的想法看上去是倒退到三年前了。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。

但一些分析师认为早盘中段前美国公债升势动能基本耗尽，除非有迹象显示塞浦路斯的危机蔓延至欧元区。

而且美银美林技术策略师MacNeil Curry表示，投资人应保持看空。

“(10年期公债收益率)如果没有跌穿1.871%/1.826%，其升势根基仍稳固，有望升至2.149%或更高。”Curry称。

投资人也在关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二和周三的货币政策会议，寻找是否有迹象显示在近期经济数据显示美国经济不断改善的情况下，美联储主席贝南克可能考虑缩减或停止购债。

多数分析师预计美联储将在今年继续购债，在明年缩减规模或结束购债。

周一，美联储买入14.6亿美元2036-2043年到期公债，这是其购债计划的一部分。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+01/32) 0.246

五年期公债 99-24/32 (+05/32) 0.803

10年期公债 100-15/32 (+13/32) 1.948