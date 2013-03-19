美国债市：公债价格上涨，因塞浦路斯问题引发扩散疑虑

* 塞浦路斯议会拒绝对银行存款征税

* 公债上涨造成轧空，引发回补空头

* 美联储买入31.4亿美元2020-2023年到期的公债

路透纽约3月19日 - 美国公债价格周二攀升，因塞浦路斯议会拒绝对银行存款征税作为国际救助条件的计划，对该国的金融前景创造了不确定性，且重燃投资人对欧元区稳定性的疑虑。

指标公债收益率(殖利率)触及两周低位。塞浦路斯议会拒绝了对银行存款征税的提案，该提案使投资人在本周卖出股票且急于寻求避险。

塞浦路斯议会不批准对银行存款征税，将该国推向金融崩溃边缘。塞浦路斯是欧元区规模较小的成员国之一。

Guggenheim Partners公债交易部董事总经理Jason Rogan说，公债表现强劲，受危机蔓延的忧虑支持。

“一些人们表示，这情况可能在意大利和西班牙发生，这正是忧虑升温所在，公债也因此作出反应，”他说。

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说，“目前有关塞浦路斯的传言甚嚣尘上。”

“人们遭受损失。有许多因素正产生影响，”Tipp说，他形容状况如“跳球”一样，可以向许多可能的方向跳弹。

燃点公债进一步上涨的原因是，原本因美国经济数据不断增强而为公债收益率继续攀升作准备的投资人，因公债价格攀升，他们不得不回补空头。

“塞浦路斯的情况阻止了公债收益率任何升势，”Rogan说。

指标10年期公债 尾盘升13/32，收益率从周一尾盘的1.96%跌至1.910%。

30年期公债 价格涨30/32，收益率从周一尾盘的3.18%降至3.135%。

“塞浦路斯的结果目前将是市场的主要推动因素，"Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。

“尚有许多问题存在，而且很多还没有得到解决，带动避险资产将继续有潜在买需，”他说。

塞浦路斯消息盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周二开始为期两天的政策会议。投资人正关注美联储主席贝南克将何时可能考虑缩减或终止购债的迹象，近期数据直指美国经济正积累动能。

大部份华尔街分析师预期，美联储在2013年底前将继续购债，将在2014年缩减或终止购债。

交易商表示，塞浦路斯的不确定性，忧虑塞浦路斯问题将蔓延至其他欧元区国家，及担忧这将损及欧元区经济前景，可能给美联储继续推行购债计划提供理据。

周二，美联储买入31.4亿美元2020-2023年到期的公债，为其购债计划的一部份。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.242

五年期公债 99-28/32 (+05/32) 0.777

10年期公债 100-26/32 (+13/32) 1.910