美国债市：公债价格回落，美联储维持刺激政策不变

* 美联储维持积极刺激政策不变

* 投资人考虑近期升势程度，公债价格下滑

* 塞浦路斯目前寻求从俄罗斯获得新的贷款

路透纽约3月20日 - 美国公债价格周三下滑，因投资人揣摩本周因塞浦路斯对银行存款征税提议引发的升势程度，美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持政策不变。

美联储表示，在就业市场出现明显改善前保持每月向经济挹注850亿美元资金，但美联储主席贝南克表示，随着经济改善，可以调整购买进度。

贝南克在为期两日货币政策会议后的记者会上表示，尽管持续低利率会有风险，但目前美联储能够控制这些风险。

“从委员会的观点来看，这些成本仍是可控的，但将继续监控，在决定购买资产规模、进度和组成上，委员会将继续适当考量可能的功效和购买的成本。”他表示。

分析师表示，美联储的声明没有意外。

“我们一直且将继续相信美联储。”Haverford Trust Co投资长Henry Smith表示。

“事实上，美联储对此已下了决心，在可预见的未来，这就是政策的全部了。”

公债价格因美联储声明而小幅缩减跌幅，但当日仍下滑。

指标10年期公债 跌9/32，收益率在声明后报1.936%。

30年期公债 价格跌24/32，收益率报3.170%。

本周美国公债价格上涨，因投资人担心塞浦路斯为获得国际援助而向银行存款征税的做法可能被意大利和西班牙等欧元区国家效仿。

塞浦路斯议会周二以压倒性多数否决了上述非常不受欢迎的提议，目前该国正寻求从俄罗斯获得新的贷款，以避免金融崩溃。

“目前人们有些认可，从短线看，市场可能走得有些过远，但这并不意味着将会出现直线回落。”法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易员Greg Faranello表示。

多家银行已经在本周伦敦银行同业拆息(LIBOR)中上调了报价，引发一些人士担心银行和投资人可能再度缩减在欧元区的贷款。

尽管如此，交易商表示，还没有看到塞浦路斯问题可能蔓延的迹象。

“有一些账户出现观望，但还不是系统性问题。”道明证券短期利率交易部门主管Kenneth Silliman表示。

周三，三个月美元Libor利率 增至28.41个基点，为3月1日来最高，周一报28.01个基点。

Silliman称，上涨部分可能是受市场驱动，以及因欧洲美元利率期货周一和周二遭抛售影响，而不是基本面因素影响。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (-) 0.246

五年期公债 99-26/32 (-02/32) 0.792

10年期公债 100-19/32 (-09/32) 1.936