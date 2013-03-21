美国债市：公债价格上涨，塞浦路斯困局引发避险买盘

* 公债价格上涨，塞浦路斯困局引发避险买盘

* 10年期公债收益率持于1.90-1.97%区间

* 美联储买入14.6亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约3月21日 - 美国公债价格周四上涨，因塞浦路斯救助计划陷入混乱，引发对该国出现违约及银行业可能崩溃的担忧。

本周在欧洲要求塞浦路斯向银行存款征税以帮助获得国际救助后，美国公债大多上涨。但塞浦路斯议会否决了该提议，迫使该国匆忙寻找替代方案。

周四，标普将塞浦路斯主权评等下调至CCC，令该国债务为高度投机性。

塞浦路斯的问题令投资人担心西班牙和意大利这些规模大得多的欧元区经济体要救助起来会更困难，且可能在这些国家也出现类似的存款税。

欧盟让塞浦路斯在下周一前融资数十亿欧元，以获得国际救助，否则该国将面临金融体系的崩溃，而且可能退出欧元区。

“投资人对塞浦路斯是有些观望，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“如果他们无法提出新方案，且塞浦路斯退出欧元区的可能性上升，则我认为将造成资金涌入避险美债。”

指标10年期公债 升10/32，收益率报1.923%。本周，该收益率在约1.90-1.97%的区间内交投，从上周约2.06%的高位回落。

因投资人担心周末的局势发展，10年期美债可能进一步上涨，收益率将跌至近1.90%区域。

法国巴黎银行美国公债交易员Rick Klingman表示，“尽管会有一些讨论，但看来不会有实质性的进展。”

30年期公债 价格升1-2/32，收益率报3.143%，周三尾盘报3.20%。

“如果没有流动性的支持，塞浦路斯的银行不可能再重开。”High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg表示。“我们还应注意到政府无法从资本市场融资，而且可能也没什么现金付账了。”

美联储周三结束的货币政策会议也没能分散投资人对欧洲的注意力。

美联储的政策制定委员会对国内经济改善的信号予以肯定。不过主席贝南克表示，就业市场并没有重大改变，并指出从紧的财政政策是美联储一直保持如此积极的刺激措施的原因之一。

周四，美联储买入14.6亿美元2036-2043年到期公债，是目前其购债计划的一部分。

塞浦路斯困局若得到解决，可能令美国公债收益率重拾升势，因美国经济改善，投资人在争论合适美联储会结束每月850亿美元的购债计划。

美国财政部周四表示，下周将发售990亿美元附息公债，分别为350亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+) 0.250

五年期公债 99-25/32 (+03/32) 0.794

10年期公债 100-22/32 (+10/32) 1.923